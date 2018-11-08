Bakan Kasapoğlu’ndan genç güreşçilere kispet – Fotomaç – 08 Kasım 2018
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    08 Kasım 2018, Perşembe
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    ’ndan genç güreşçilere kispet

    Bakan Kasapoğlu’ndan genç güreşçilere kispet

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , memleketi 'nın Kula ilçesi ziyaretinde sohbet ettiği Kulalı güreşçilere verdiği kispet sözünü tuttu. ’nun gönderdiği kispetleri AK Başkanı teslim etti.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. , memleketi 'nın Kula ilçesi ziyaretinde sohbet ettiği Kulalı güreşçilere verdiği kispet sözünü tuttu. 'nun gönderdiği kispetleri AK Başkanı teslim etti.

    Bakan Kasapoğlu, geçtiğimiz ay içerisinde ziyaret ettiği memleketi Kula'da eğitim alan Takımı güreşçilerine verdiği kispet sözünü yerine getirdi. Kula İçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Bakan Kasapoğlu tarafından temin edilip gönderilen kispetleri alarak, genç güreşçilere teslim etti. Kula'nın bir başpehlivanının ve yüzlerce güreşçi gencinin olduğunu ifade eden AK Parti Kula İlçe Başkanı Ahmet Palabıyık, Bakan Kasapoğlu'nun spora ve sporcuya verdiği önemi bir kez daha gördüklerini ifade etti. Başkan Palabıyık, "Hemşerimiz Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçtiğimiz ay içerisinde geldiği memleketi Kula'da genç güreşçi kardeşlerimiz ile kısa bir süre sohbet etmişti. Sohbet esnasında yeni sezon için kispet eksikliği olduğunu ifade eden Kulalı genç güreşçilerimiz, bakanımızdan kispet istemişti. Bu konu ile yakından ilgileneceğini ifade eden bakanımız ise, bu konuya duyarsız kalmayarak, kispet ihtiyacı olan 4 genç güreşçi kardeşimize kispetlerini gönderdi. Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği kispetleri de kendilerine teslim ederek başarılar diledik. Kula'nın adını güreş sahalarına duyuran gurur kaynağımız Başpehlivan Onur Şenel'in elemanları olan genç kardeşlerimize ve Kutlusan Güreş takımına başarılar diliyorum. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Kula'ya spor alanında hizmetlerimiz devam edecek. Hemşerimiz Bakan Kasapoğluna'da Kula'ya yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 8.11.2018 14:31
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