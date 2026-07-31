50 milyon euro bekleniyor

Geçtiğimiz sezon Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 milyon euro'ya satan Göztepe, bu sezon da satışlarına devam ediyor. Son olarak Juan'ı Rusya'da CSKA Moskova'ya 15 milyon euro'ya göndermeye hazırlanan Göz-Göz, Emersonn ve Olaitan'la birlikte 1 yıl içinde 4 futbolcudan 50 milyon euro'nun üzerinde gelir elde etmiş olacak.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2026 06:50
Geçtiğimiz sezon Romulo'yu Alman ekibi Leipzig'e 20 milyon euro'ya satan Göztepe, bu sezon da satışlarına devam ediyor. Son olarak Juan'ı Rusya'da CSKA Moskova'ya 15 milyon euro'ya göndermeye hazırlanan Göz-Göz, Emersonn ve Olaitan'la birlikte 1 yıl içinde 4 futbolcudan 50 milyon euro'nun üzerinde gelir elde etmiş olacak.