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Haberler Göztepe Göztepe, Andre Henrique için pazarlık yapıyor!

Göztepe, Andre Henrique için pazarlık yapıyor!

Göztepe, Gremio'nun 24 yaşındaki forveti Andre Henrique için pazarlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar ilk teklifi reddedilen Brezilyalı golcü için yeni bir teklif hazırlığında. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 11:12
Göztepe, Andre Henrique için pazarlık yapıyor!

Göztepe, Gremio'nun 24 yaşındaki forveti Andre Henrique'yi kadrosuna katmak için girişimlerini yoğunlaştırırken, taraflar bonservis bedeli konusunda pazarlıklarını sürdürüyor.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, bir yandan da teknik heyetin planlamasında yer almayan oyuncularla yollarını ayırıyor. İzmir temsilcisi şu ana kadar Heliton, Ekrem Kılıçarslan, Filip Krastev ve Uğur Kaan Yıldız ile vedalaşırken, takımın deneyimli isimlerinden Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesini uzattı.

Savunma hattında Heliton'un ayrılığı sonrası oluşan boşluğu doldurmak isteyen Göztepe'nin, Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Aris'te forma giyen Noah Sonko Sundberg transferinde mutlu sona ulaştığı ifade edildi. Tarafların anlaşma sağladığı belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılacağı öğrenildi.

Sarı-kırmızılılarda ayrılıkların yeni ayrılıkların da olması bekleniyor. Kaleci Mateusz Lis'in, Polonya'nın köklü kulüplerinden Lech Poznan ile anlaşmaya vardığı ifade edilirken, kulüpler arasındaki son görüşmelerin tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanacağı kaydedildi.

Göztepe'nin yaz transfer dönemindeki ilk takviyesi ise İngiltere Championship ekibi Bristol City'den geldi. İzmir temsilcisi, 22 yaşındaki İrlandalı santrfor Sinclair Armstrong'u kadrosuna katarken genç oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzaladı.

HENRİQUE İÇİN MASAYA OTURULDU

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Göztepe, Gremio forması giyen 24 yaşındaki forvet Andre Henrique için yeniden harekete geçti. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz günlerde oyuncu için yaptığı 2 milyon euro'luk teklif Brezilya ekibi tarafından yetersiz bulunurken, Gremio'nun daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi. İzmir temsilcisinin ise görüşmeleri sürdürdüğü ve kısa süre içinde yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi. Göztepe'nin satın alma opsiyonlu kiralama formülünü de değerlendirdiği ifade edilirken, Andre Henrique'nin Türkiye'ye transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. Oyuncudan bonservis geliri elde etmek isteyen Gremio'nun da uygun şartların oluşması halinde transfere onay vermeye hazır olduğu aktarıldı.

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