Göz-Göz'ün kozu Juan

Trendyol Süper Lig'de evinde Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalıp 6. sıraya gerileyen Göztepe'nin Brezilyalı yıldız golcüsü Juan Silva, kariyer rekorunu kırdı. Süper Lig'de son 4 maçta 3 gol atarak toplam gol sayısını 9'a çıkaran 24 yaşındaki santrfor, takımının en skorer ismi olurken, kariyerinde de ilk kez bu kadar fazla gol sevinci yaşamayı başardı.

Brezilya ekibi Sao Paulo'da bir sezonda en fazla 3 gol atabilen Juan, geçen sezon transfer olduğu sarıkırmızılılarda ilk senesinde 8 gol kaydetti. Bu sezon ise Romulo'nun Alman ekibi Leipzig'e satılmasıyla takımının en önemli kozu olan sambacı, 29 hafta sonunda 9 gole ulaştı ve Kocaeli deplasmanında da takımının en tehlikeli gol silahı olacak.

15 MİLYON EURO TEKLİF

Juan'ın artan performansına rağmen oyuncunun son haftalarda gol attığı karşılaşmalarda galibiyet sevinci yaşayamadı. Juan, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında ilk golünü Corendon Alanyaspor'a karşı atarken, karşılaşma 2-2 beraberlikle bitti. İzmir temsilcisi, Juan'ın gol attığı Galatasaray maçını 3-1 mağlup tamamladı. Evinde Kasımpaşa müsabakasından ise 3-3'lük eşitlikle ayrıldı. Ara transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in 15 milyon euro bonservis teklif ettiği Juan'ı bırakmayan sarıkırmızılı yönetimin, bu yaz döneminde ise yıldız santrforunu Romulo gibi yüksek bir fiyatla satmayı düşündüğü öğrenildi.