Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Transfer rafa kalktı



İzmir'e gelerek takıma destek veren yönetim transfer söylentilerine set çekti. Avrupa yolunda 8 günde 3 kritik maç oynayacak Göztepe'de yönetim, oyuncularına saha içine konsantre olmalarını söyledi.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2026 Salı 06:50


Milli aranın ardından 8 günde Gençlerbirliği (D), Galatasaray ve Kasımpaşa ile Avrupa yolunda çok kritik maçlara çıkacak Göztepe'de yönetim transfer gündemini tamamen rafa kaldırdı. Danimarkalı başkan Rasmus Ankersen, sportif direktör Ivan Mance ve teknik direktör Stanimir Stoilov mevcut oyuncularla ilgili transfer söylentilerine set çekti. Nijeryalı orta saha Anthony Dennis, Brezilyalı golcü Juan Silva ve sağ bek Arda Okan Kurtulan'a gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirmeyi düşünen kurmaylar, futbolcuları sadece saha içine konsantre olmaları konusunda uyardı. OYUNCULARDAN hiçbir transfer söylentisinden etkilenmemelerini isteyen üçlü, Avrupa yolu için takımı motive etti. Son maçını 14 Mart tarihinde Corendon Alanyaspor'a karşı oynayan Göztepe'de verilen uzun arada kaptan İsmail Köybaşı dışındaki sakat futbolcuların iyileşip form tutması teknik ekibi rahatlattı. Göztepe'de Krastev, Bulgaristan; Miroshi ise Tanzaya milli takımlarında oynadıkları maçlarda goller atarak lig öncesi moral buldu.

