Göztepe’den kaleye takviye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, en son Kayserispor forması giyen 20 yaşındaki kaleci Mehmet Şamil Öztürk ile 2 yılı opsiyonlu 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, "Şamil'e ailemize hoş geldin diyor, şanlı formamızla birlikte nice başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.
