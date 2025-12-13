CANLI SKOR ANA SAYFA
Göztepe Dennis'e Alman kancası

Dennis’e Alman kancası

Göztepe’nin Nijeryalı orta sahası Anthony Dennis’e Alman kulüpleri kancayı attı. Leipzig ve U. Berlin şimdiden devrede

Giriş Tarihi: 13 Aralık 2025 Cumartesi 06:50
Dennis’e Alman kancası

Göztepe'nin 21 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Anthony Dennis, Alman kulüplerinin radarına girdi. Sarı-kırmızılı ekibin U19 takımına 3 sezon önce katılan ve kısa sürede A takımın vazgeçilmezi haline gelen Dennis için RB Leipzig ile Union Berlin devreye girdi. Yaz transfer döneminde Göztepe'den Brezilyalı golcü Romulo'yu 20 + 5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katan Leipzig'in, kulüple iyi ilişkiler sürdürdüğü ve Dennis transferinde somut adımlar atacağı belirtiliyor. Leipzig'in yanı sıra, Bundesliga'nın diğer temsilcisi Union Berlin de Nijeryalı orta sahayı kadrosuna katmak için nabız yokluyor. Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketi, devre arası transfer döneminde oyuncuyu satma konusunda henüz net bir karar vermedi.

GÖZ-GÖZ 8 MİLYON EURO İSTİYOR

Nijeryalı Anthony Dennis, önceki transfer döneminde Hoffenheim, Augsburg, Anderlecht, Rennes ve Lokomotiv Moskova gibi kulüplerle anılmıştı. Bu sezon Süper Lig'de düzenli forma şansı bulan 1.79 boyundaki defansif orta saha oyuncusunun piyasa değeri 5 milyon euro seviyesinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı yetkililer, Dennis için yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

