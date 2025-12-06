Göz-Göz iddialı

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur maçında 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a deplasmanda 1-0 yenilerek şok bir mağlubiyet alan ve kupaya erken veda eden Göztepe tamamen lige odaklandı. Pazar günü Avrupa kupalarına katılma yolundaki en önemli rakiplerinden Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılılarda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.
