Ziraat Türkiye Kupası
Göztepe, Kocaelispor karşısında farklı savunma ile sahada!

Göztepe, Kocaelispor karşısında farklı savunma ile sahada!

Göztepe, Süper Lig 13. haftasında Kocaelispor karşısına savunmada zorunlu değişikliklerle çıkacak. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 14:05 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 14:08
Göztepe, Kocaelispor karşısında farklı savunma ile sahada!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Kocaelispor maçında savunma hattında zorunlu değişiklikler yapması bekleniyor.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü evinde oynayacağı Kocaelispor karşılaşmasına savunmada zorunlu değişikliklerle çıkmaya hazırlanıyor. Galatasaray'la birlikte ligin en az gol yiyen takımı konumunda olan Stanimir Stoilov'un öğrencileri, bu istikrarlı performansını korumayı hedefliyor.

Alanyaspor maçı sonrası omzundan sakatlanan Furkan Bayır'ın tamamen iyileşip yeniden forma giyebilecek duruma gelmesi teknik heyeti sevindirirken, sağ bek Arda Okan'ın cezalı olması planları değiştirdi. Bulgar teknik adamın, Kocaelispor maçında Taha'yı sağ stoperde oynatabileceği, sağ bekte ise Arda Okan'ın yokluğunda Ruan'a görev vermesi bekleniyor.

Bu değişikliklerle birlikte sarı-kırmızılılar, sezon başından bu yana ilk kez bu kadar farklı bir savunma hattıyla sahaya çıkmış olacak.

RUAN SADECE 1 MAÇTA GÖREV AL DI

Sezon başında Brezilya Serie B takımlarından Atletico Goianiense'den transfer edilen 30 yaşındaki sağ bek Ruan Teixeira, geride kalan 12 maçta yalnızca deplasmandaki Kayserispor kar şılaşmasında sonradan oyuna girerek forma giyebildi. Bu maçta da sadece 26 dakika sahada kalan Brezilyalı oyuncu, takımın en az süre alan isimlerinden biri oldu.

GODOI ÇALIŞMALARA BAŞLADI, OGÜN İSE HAZIR HALE GELDİ

Göztepe'de sakat oyuncuların durumu teknik heyeti mutlu etti. Uzun süredir sakatlığı bulunan sağ bek Ogün Bayrak'ın oynamaya hazır hale geldiği belirtilirken, Godoi'nin ise yaklaşık 1 ay sonunda takımla çalışmalara başladığı öğrenildi. Kocaelispor maçında Stanimir Stoilov'un maçın gidişatına göre Ogün'e şans vereceği ifade edilirken, Godoi'nin ise tam hazır hale gelene kadar sahaya sürülmeyeceği dile getirildi.

