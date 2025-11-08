Göz-Göz hazır

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni tek golle yenerek iki maçlık mağlubiyet serisine son veren Göztepe, bugün İstanbul'da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Bu sezon deplasmandaki ilk 2 maçını kazanmasına rağmen son 4 dış saha sınavında galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılılar, Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda hem seri yakalamaya hem de gurbette 3 puan özlemine son vermek istiyor.

BOKELE'NİN KART CEZASI SONA ERDİ

İzmir temsilcisi Kasımpaşa karşısında galibiyete uzanırsa, milli maçlar için sezona verilecek 1 haftalık araya da moralli girecek. Teknik direktör Stanimir Stoilov da hafta boyunca futbolcularıyla bire bir ilgilenip, galibiyet planlarını aktardı. Göztepe ligde 12'nci haftaya 19 puanla beşinci sırada başladı.

Kasımpaşa ise 10 puanla alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor. Sarı- kırmızılılarda stoperler Godoi ve Furkan'ın sakatlıkları bulunurken, bir diğer stoper Bokele'nin ise kart cezası sona erdi.