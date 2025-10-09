Devleri solladı

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon sergilediği etkileyici savunma performansıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa futbolunda da dikkatleri üzerine çekti. Sarı- kırmızılılar, ilk 8 haftada kalesinde sadece 2 gol görerek savunma başarısıyla Avrupa'nın üst düzey 5 liginde yer alan birçok kulübü geride bıraktı. Göz-Göz, Arsenal, Bayern Münih, Real Madrid, Napoli ve PSG gibi liglerinde zirvedeki devleri geride bırakırken, yalnızca Serie A ekibi Roma ile zirveyi paylaştı.

LIS'TEN 17 KURTARIŞ

Premeir Lig lideri Arsenal, 7 maçta 3, Bundesliga lideri Bayern 3, La Liga lideri Real Madrid 9, Serie A lideri Napoli 9, Ligue 1 lideri PSG 5 gole engel olamadı. Bu alanda İtalya'dan Roma, kalesinde sadece 2 gol görerek, Göztepe ile birlikte Avrupa'nın en iyi savunma performanslarından birine imza attı ve zirveyi İzmir ekibiyle paylaştı. Göz-Göz'ün bu başarısında Polonyalı kalecisi Lis, 17 kurtarışla önemli katkı sağladı.

SON 15'TE GÖZTEPE

Göztepe, savunmanın yanı sıra son dakikalarda bulduğu gollerle de dikkati çekti. Süper Lig'de 11 golün altına imza atan Göz- Göz, bu gollerin dördünü karşılaşmaların son 15 dakikasında kaydetti.

GOLCÜ ASİSTÇİ DEFANS

Savunmanın performansıyla öne çıkan Göztepe'de, ilk 8 haftada görev alan Arda, Heliton, Rhaldney, Cherni ve Bokele beşlisi toplam 2 gol, 5 asistlik performanslarıyla skora da önemli katkı sağladı.