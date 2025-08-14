CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Romulo transfer görüşmeleri için Almanya’da

Romulo transfer görüşmeleri için Almanya’da

Göztepe’nin Brezilyalı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, Leipzig'le olan transfer görüşmelerini tamamlamak için Almanya’ya gitti.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ağustos 2025 Perşembe 16:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Romulo transfer görüşmeleri için Almanya’da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de transfer hareketliliği devam ediyor. İzmir ekibinde 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Romulo, Leipzig'le olan transfer görüşmelerini tamamlamak için Almanya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı oyuncu için Alman ekibiyle 20 milyon Euro bonservis bedeli, 5 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10 pay karşılığında anlaşmaya vardı. Romulo'nun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor.

Türk futbol tarihine geçecek

Göztepe, 2023-2024 sezonunda 1. Lig'de mücadele ederken devre arasında Brezilya'nın Athletico Paranaense kulübünden Romulo'yu kiralık olarak takıma transfer etti. Sarı-kırmızılılar, Ocak 2025'te de 2.5 milyon Euro karşılığında 23 yaşındaki oyuncunun opsiyonunu kullanarak bonservisini aldı. İzmir ekibi, şimdi de Romulo'yu yaklaşık 25 milyon Euro'ya satarak büyük bir kar elde edecek. Türkiye'den daha önce Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu geçen yıl Brighton'a, Galatasaraylı Sacha Boey ise Bayern Münih'e 30 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Romulo, bonuslarla birlikte Türk futbolunun Avrupa'ya üçüncü en pahalı transferi olacak.

Jankovic için açıklama geldi! F.Bahçe'ye transferi...
F.Bahçe genç yıldızı istiyor!
DİĞER
Beşiktaş'a yeni sambacı! İşte ayrılık yaşanırsa hedefteki isim...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i
Kerem'den G.Saray'a flaş telefon! F.Bahçe ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe genç yıldızı istiyor! F.Bahçe genç yıldızı istiyor! 15:54
Jankovic için açıklama geldi! F.Bahçe'ye transferi... Jankovic için açıklama geldi! F.Bahçe'ye transferi... 15:26
1. Lig'de 3 ve 4. haftanın programı açıklandı 1. Lig'de 3 ve 4. haftanın programı açıklandı 14:35
F.Bahçe Göztepe maçına hazırlanıyor F.Bahçe Göztepe maçına hazırlanıyor 14:18
Beşiktaş genç oyuncusunu 1. Lig'e kiraladı. Beşiktaş genç oyuncusunu 1. Lig'e kiraladı. 14:14
Galatasaray'dan açıklama Galatasaray'dan açıklama 14:03
Daha Eski
Beşiktaş Gain çalışmalara başladı Beşiktaş Gain çalışmalara başladı 13:50
F.Bahçe'den suç duyurusu! F.Bahçe'den suç duyurusu! 13:21
Beşiktaş - St. Patrick's maçı detayları! Beşiktaş - St. Patrick's maçı detayları! 13:16
Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i Forvette kim oynayacak? İşte Buruk'un 11'i 13:06
G.Saray ile F. Karagümrük 21. randevuda! G.Saray ile F. Karagümrük 21. randevuda! 12:44
Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri açıklandı! 12:03