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Haberler Göztepe Sol kanada Matheus

Sol kanada Matheus

Brezilyalı futbolcularından memnun olan Göztepe, Coritiba’nın 21 yaşındaki sol açığı Caio Matheus’u da radarına aldı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 06:51
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Sol kanada Matheus

Göztepe transferde bombaları patlatacak. Yeni sezonda büyük hedefler peşinde koşacak Göz-Göz'ün Brezilya Serie B'de Coritiba'dan 21 yaşındaki sol kanat Caio Matheus'u gündemine aldığı öğrenildi. Sao Paulo'dan yetişen genç oyuncu, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Kontratı aralıkta bitecek sambacı, bu sezon 5 maçta oynadı. Geçen sezon ise Sau Paulo U20'de 19 maçta 2 gol, 1 asist yaptı. 3 kez de Brezilya U20 Milli Takımı'nda boy gösterdi.

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