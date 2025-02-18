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Haberler Göztepe Çifte mutluluk

Çifte mutluluk

Göztepe’de golcü Juan ile orta saha Anthony Dennis tamamen iyileşti ve iki oyuncu da Kayserispor maçında forma giyebilecek

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
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Çifte mutluluk

Sakatlıklarla boğuşan Göztepe'nin, hücum hattının etkili ismi Juan Silva ile orta sahanın vazgeçilmezlerinden Anthony Dennis'in büyük oranda iyileştiği ve oynamaya hazır hale geldiği öğrenildi. 23 Şubat Pazar günü deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında ikilinin son durumlarına bakılarak, mücadeleye ilk 11'de başlayıp başlamayacaklarına karar verilecek. Göztepe'nin bu sezonki en önemli isimlerinden biri olan Romulo Cardoso'nun bir süre daha sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Taha Altıkardeş, Koray Günter ve Emerson Correia'nın ise 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalması bekleniyor. Oyuncularının beklenenden hızlı bir şekilde geri dönmesinden mutlu olan Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un da diğer sakat futbolcuların en kısa sürede iyileşmesini beklediği belirtildi.

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