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Transferde Paul Onuachu sürprizi! Trabzonspor derken...

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve bordo-mavililerin de transfer etmek istediği Paul Onuachu'nu kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 13:45
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Transferde Paul Onuachu sürprizi! Trabzonspor derken...

Süper Lig'de ilk 4 haftada 3 beraberlik ve 1 galibiyet alarak namağlup 6 puan toplayan Göztepe, transferde büyük oynuyor. Sarı-kırmızılılar 13 Eylül tarihinde sona erecek yaz transfer dönemi öncesi Nijeryalı santrfor Paul Onuachu'yu kadrosuna dahil etmek için harekete geçti. Göztepe ile birlikte Sport Republic şirketinin yönettiği İngiltere Premier Lig temsilcisi Southampton'ın kadrosunda yer alan Onuachu için girişimlere başlayan sarı-kırmızılıların hafta sonuna kadar transferi resmiyete kavuşturacağı bildirildi.

Türkiye'den eski takımı Trabzonspor'un da çok istediği 30 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da transfer döneminin bitmesinin ardından rotayı yeniden Süper Lig'e çevirdi. Southampton'ın sezon başında 15 milyon Euro bonservis istediği Onuachu'nun büyük ihtimalle bir sezon daha kariyerine ülkemizde devam edeceği bildirildi. Fırsatı kaçırmak istemeyen Göztepe'nin ise Onuachu konusunda çok istekli olduğu da vurlandı. Geçen sezon Trabzonspor forması giyen deneyimli santrfor, 25 resmi maçta 17 gol attı. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Bodrum FK maçının ardından bir forvet takviyesi yapacaklarını açıklamıştı.

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