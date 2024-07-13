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TRANSFER HABERİ - Göztepe'den Kuryu Matsuki'ye kanca!

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe, Japon orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2024 Cumartesi 15:45
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TRANSFER HABERİ - Göztepe'den Kuryu Matsuki'ye kanca!

Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını Slovenya'da sürdüren Göztepe orta saha oyuncusu Kuryu Matsuki'yi transfer etmeye hazırlanıyor. J1 Lig ekiplerinden FC Tokyo forması giyen 21 yaşındaki futbolcu, Premier Lig takımı Southampton'la anlaştı. Ancak Matsuki'nin İngiltere'de 1 yıl çalışma vizesi alamayacağı için Göztepe'ye kiralanacağı kaydedildi.

FC Tokyo takımından yetişen Matsuki, Japonya'nın alt yaşlardaki milli takımlarında forma giydi. Genç futbolcu, geçen sezon 25 resmi maça çıkıp bin 731 dakika süre aldı ve 2 gol attı. Öte yandan Göztepe, eski kalecisi Ekrem Kılıçarslan'ı resmen kadrosuna dahil etti. Son olarak 1'inci Lig'de Ankara Keçiörengücü forması giyen Ekrem sözleşme imzalayıp Slovenya kampına dahil oldu. Göztepe, Ekrem'le birlikte 5'inci transferini gerçekleştirdi.

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