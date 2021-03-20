Göztepe - Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Göztepe ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ
Göztepe: İrfan Can, Murat, Marko, Atınç, Dzenan, Obinna, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic
Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Robin, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Faycal, Boyd, Max Gradel, Yatabare
GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Göztepe - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.