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Göztepe - Sivasspor maçı CANLI

'in 31. haftasında Göztepe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 15:55
Göztepe - Sivasspor maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Göztepe ile Sivasspor kozlarını paylaşıyor. Maç ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.


GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI 11'LERİ

Göztepe: , , , , , , Soner, , , Ndiaye, Jahovic

Sivasspor: , , , , , Cofie, , Faycal, Boyd, Max Gradel, Yatabare

GÖZTEPE - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Göztepe - Sivasspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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