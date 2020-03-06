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06 Mart 2020, Cuma
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lideri gözüne kestirdi

Göztepe lideri gözüne kestirdi

iki maçta 5 puan kaybedip Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan , lider ’le oynayacağı karşılaşmaya kilitlendi.

iki maçta 5 puan kaybedip Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan , lider 'le oynayacağı karşılaşmaya kilitlendi. Sarı-kırmızılı taraftarlar biletleri tüketirken; oyuncularıyla toplantı yapan İlhan Palut'un, "Bu maçla birlikte yeniden çıkış yakalacağız. Tribünlerimizin gücünü arkamızda hissedeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
  1. 6.3.2020
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