21 Ağustos 2020 14 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? (TL) 21 Ağustos 14 Ayar Altın TL/Gr fiyatı ne? Altın fiyatları...
14 Ayar Altın TL/Gr hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında “14 Ayar Altın TL/Gr kaç TL oldu? Merkez bankası 14 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? 14 Ayar Altın TL/Gr ne kadar?” sorguları da yer alıyor. İşte 14 Ayar Altın TL/Gr fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
21 Ağustos 2020 Çarşamba günü 14 Ayar Altın TL/Gr fiyatları şu şekilde;
14 Ayar Altın TL/Gr alış: 254,08
14 Ayar Altın TL/Gr satış: 294,91
- 21.08.2020
- Güncelleme: 21.08.2020 09:52
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
21 Ağustos 2020 14 Ayar Altın TL/Gr kaç lira? (TL) 21 Ağustos 14 Ayar Altın TL/Gr fiyatı ne? Altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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