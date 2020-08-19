Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman?

Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman?

Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimine göre Muharrem ayının hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde Muharrem Ayı başlangıcı yer aldı.

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.

  1. 19.08.2020
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