Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman?
Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 dini günler takvimine göre Muharrem ayının hangi güne denk geldiği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde Muharrem Ayı başlangıcı yer aldı.
MUHARREM AYI NE ZAMAN?
20 Ağustos 2020 Perşembe günü hem hicri yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olacak.
AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü ise bu yıl 29 Ağustos 2020 Cumartesi gününe denk gelecek.
- 19.08.2020
- Canlı yayında duyurdu! "Beşiktaş Modeste transferinde sona yaklaştı"
- "Beşiktaş'ın Mensah'ı 19.05'te açıklaması Galatasaray'ın büyüklüğünü gösteriyor"
- Yeni Malatyaspor'da Hamzaoğlu dönemi
- Canlı yayında açıkladı! İşte Sergen Yalçın'ın istediği 2 forvet
- Savaş Çorlu: Mensah'ın Beşiktaş'a gitmesi Galatasaray için hayırlı oldu
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Hicri yılbaşı ne zaman? Aşure günü ne zaman? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.