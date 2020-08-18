18 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Ağustos 2020, Salı
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'ta altın fiyatları nasıl? Gram ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? altın fiyatları...

18 Ağustos'ta altın fiyatları nasıl? Gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? Kapalıçarşı altın fiyatları...

Düğün sezonu ile birlikte birçok kişi altın fiyatlarını merak la araştırıyor. Altın alış fiyatı ve altın satış fiyatı günlük değişim gösteriyor. Gram (alış ve satış), çeyrek altın fiyatı (alış ve satış) merak edilen konular arasında zirvede yer alıyor. Peki, fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? altın fiyatları...

İstanbul 'da 24 ayar gram satış fiyatı 477,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.165,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR? 18 AĞUSTOS

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış: 477,10 Satış: 477,30

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 18 AĞUSTOS

Cumhuriyet Ata Lira Alış: 3.144,00 Satış: 3.165,00

22 AYAR BİLEZİK GRAM NE KADAR? 18 AĞUSTOS

22 Ayar Bilezik(Gr.) Alış: 435,00 Satış: 439,00
Lira(Tam) : 3.073,00 Satış: 3.093,00

YARIM ALTIN NE KADAR? 18 AĞUSTOS

Yarım Ziynet Alış: 1.536,00 Satış: 1.546,00

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? ÇEYREK ALTIN FİYATI NE? 18 AĞUSTOS

Çeyrek Ziynet Alış: 768,00 Satış: 773,00

  1. 18.08.2020
  2. Güncelleme: 18.08.2020 13:49
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