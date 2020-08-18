İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 477,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.165,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

GRAM ALTIN NE KADAR? 18 AĞUSTOS

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) Alış: 477,10 Satış: 477,30

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? 18 AĞUSTOS

Cumhuriyet Ata Lira Alış: 3.144,00 Satış: 3.165,00

22 AYAR BİLEZİK GRAM NE KADAR? 18 AĞUSTOS

22 Ayar Bilezik(Gr.) Alış: 435,00 Satış: 439,00

Lira(Tam) Ziynet Alış: 3.073,00 Satış: 3.093,00

YARIM ALTIN NE KADAR? 18 AĞUSTOS

Yarım Ziynet Alış: 1.536,00 Satış: 1.546,00

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU? ÇEYREK ALTIN FİYATI NE? 18 AĞUSTOS

Çeyrek Ziynet Alış: 768,00 Satış: 773,00