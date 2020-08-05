Bedelli askerlik ne kadar? 2020 Bedelli askerlik ücreti ne? Açıklandı... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Bedelli askerlik ne kadar?

ne kadar? 2020 Bedelli ücreti ne? Açıklandı...

Bedelli askerlik ne kadar? 2020 Bedelli askerlik ücreti ne? Açıklandı...

2020 Temmuz ve Aralık dönemi ücretleri açıklandı. Vatandaşlar merak içerisinde bedelli ücretlerini araştırıyor. Peki, bedelli askerlik ne kadar? 2020 Bedelli askerlik ücreti ne?

2020 Bedelli askerliğe ilişkin fiyatlar belli oldu. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz ve Aralık döneminde ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor.

BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR ARTTI?

Ocak/Haziran döneminde bedelli 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

DÖVİZLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR ARTTI?

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5 bin 261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5 bin 563 euro oldu.

  1. 05.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bedelli askerlik ne kadar? 2020 Bedelli askerlik ücreti ne? Açıklandı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA