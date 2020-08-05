Bedelli askerlik ne kadar? 2020 Bedelli askerlik ücreti ne? Açıklandı...
2020 Temmuz ve Aralık dönemi bedelli askerlik ücretleri açıklandı. Vatandaşlar merak içerisinde bedelli askerlik ücretlerini araştırıyor. Peki, bedelli askerlik ne kadar? 2020 Bedelli askerlik ücreti ne?
2020 Bedelli askerliğe ilişkin fiyatlar belli oldu. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz ve Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor.
BEDELLİ ÜCRETİ NE KADAR ARTTI?
Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.
DÖVİZLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR ARTTI?
Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5 bin 261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5 bin 563 euro oldu.
- 05.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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