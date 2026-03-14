Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray La Liga'da Osimhen için transfer derbisi! Real Madrid'in ardından Barcelona da...

La Liga'da Osimhen için transfer derbisi! Real Madrid'in ardından Barcelona da...

Galatasaray'ın dünya yıldızı santrforu Victor Osimhen için Avrupa devlerinin transfer hazırlıkları sürerken La Liga'daki hareketlilik dikkat çekti. Real Madrid'in ardından Barcelona da Nijeryalı yıldız için ayıracağı bütçeyi belirledi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 16:41
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray, 3 kulvardaki başarılı ilerleyişini sürdürürken gelecek sezonun kadro planlaması için de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sarı-kırmızılılarda takviyeye ihtiyaç duyulan bölgeler bir bir belirlendi.

Öte yandan Cimbom'da sezon bitince sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi, Lucas Torreira gibi yıldız isimlerin yanı sıra Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisini çeken Victor Osimhen'in durumu da taraftarların endişelenmesine sebep oldu.

Nijeryalı santrfor için başta Premier Lig olmak üzere Avrupa'nın 5 büyük liginden takımlar harekete geçme kararı almıştı. Bu takımlardan en dikkat çekenleri ise La Liga'dan geldi.

Real Madrid'in ardından Barcelona'nın da yıldız golcüyü 9 numara transferinde listesinin üst sıralarına yazdığı ortaya çıktı.

Eflatun-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcu için 80 milyon euro'nun üzerinde bir teklif sunmaya hazırlanırken ezeli rakibi Barça'nın da devreye girmesi ile birlikte transfer düellosu kızıştı.

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği habere göre Barcelona, gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek adına transfer edeceği elit bir bitirici için yaklaşık 100 milyon euro bütçe ayırdı.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın ise Osimhen'e bizzat onay verdiği aktarıldı. Haberde belirtilene göre Katalan yönetimi, kulübün karşılaştığı ekonomik zorluklara rağmen bu miktarda bir ödemeyi üst düzey bir golcüye yatırmanın sportif projeyi güçlendireceğinin ve takımın performansında bir dönüm noktası olacağının farkında.

Galatasaray yönetiminin ise Victor Osimhen'in transferine kolay kolay onay vermeyeceği ve Avrupa'da Nijeryalı yıldız için kızışan yarıştan faydalanarak olası bir satıştan 100 milyon euro'nun üzerinde bir gelir elde etmeyi planladığı belirtiliyor.

Sarı-kırmızılılara 2024/25 sezonunun başında kiralık olarak gelen Osimhen, o günden bu yana 68 maçta forma giyerken 70 gol katkısı (55 gol/15 asist) sunmayı başardı.

Yetenekli forvetin özellikle Avrupa sahnesinde yakaladığı istatistikler ve sergilediği performans, dev kulüplerin radarına girmesinde önemli rol oynadı.

