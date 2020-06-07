Galatasaray'dan Beşiktaş'a 1986-1987 sezonu göndermeli paylaşım

Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından 'tarihte bugün' başlığı ile göndermeli bir paylaşım yapıldı. Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kitabunda yazdıkları sebebiyle Beşiktaş ve Galatasaray arasında 1986-1987 sezonu gerilimi yaşanmıştı. İki kulüp karşılıklı açıklamalar ile atışmıştı.

İŞTE GALATASARAY'IN GÖNDERMELİ PAYLAŞIMI

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Tarihte Bugün 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı." ifadelerine yer verdi.