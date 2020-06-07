Galatasaray'dan Beşiktaş'a 1986-1987 sezonu göndermeli paylaşım
Galatasaray ile Beşiktaş son dönemlerde Mesut Bakkal'ın kitabında yer alan ifadeler üzerinden bir tartışmaya tutuşmuş ve iki kulüp karşılıklı açıklamalar yapmıştı. Galatasaray'dan tarihte bugün başlığı ile göndermeli bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından 'tarihte bugün' başlığı ile göndermeli bir paylaşım yapıldı. Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kitabunda yazdıkları sebebiyle Beşiktaş ve Galatasaray arasında 1986-1987 sezonu gerilimi yaşanmıştı. İki kulüp karşılıklı açıklamalar ile atışmıştı.
İŞTE GALATASARAY'IN GÖNDERMELİ PAYLAŞIMI
Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Tarihte Bugün 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı." ifadelerine yer verdi.
Tarihte Bugün | 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. #GStb ?? pic.twitter.com/Hz2Y2Zu56o— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 7, 2020
- 07.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan Beşiktaş'a 1986-1987 sezonu göndermeli paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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