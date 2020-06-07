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07 Haziran 2020, Pazar
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Haberler Genel Galatasaray'dan göndermeli paylaşım!

'dan 'a sezonu göndermeli paylaşım

Galatasaray'dan Beşiktaş'a 1986-1987 sezonu göndermeli paylaşım

ile son dönemlerde 'ın kitabında yer alan ifadeler üzerinden bir tartışmaya tutuşmuş ve iki kulüp karşılıklı açıklamalar yapmıştı. Galatasaray'dan tarihte bugün başlığı ile göndermeli bir paylaşım geldi.

'ın sosyal medya hesaplarından 'tarihte bugün' başlığı ile göndermeli bir paylaşım yapıldı. Teknik Direktör 'ın kitabunda yazdıkları sebebiyle ve Galatasaray arasında sezonu gerilimi yaşanmıştı. İki kulüp karşılıklı açıklamalar ile atışmıştı.

İŞTE GALATASARAY'IN GÖNDERMELİ PAYLAŞIMI

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Tarihte Bugün 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, 'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı." ifadelerine yer verdi.

  1. 07.06.2020
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