Son depremler! En son nerede deprem oldu? ABD, Çorum ve Akdeniz'de deprem...

Bir yandan corona virüsü pandemisi ile savaşan dünya diğer yandan doğal afetlere karşı da bir mücadele veriyor. Son olarak ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Los Angeles kentinin 193 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ridgecrest bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Can kaybının olmadığı deprem, Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.

ÇORUM 3.9 İLE SALLANDI

Ülkemizde de çeşitli sarsıntılar yaşanıyor. Kandilli Rasathanesi'nden paylaşılan bilgilere göre Çorum'un Celilkırı köyünde dün öğleden sonra 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Depremin derlinliği 7.3 km olarak ölçüldü.

AKDENİZ BEŞİK GİBİ

Bu arada ülkemizi çevreleyen denizlerden olan Akdeniz'de de sık sık büyük/küçük birçok deprem meydana geliyor. Yine Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilerde dün öğle saatlerinde Akdeniz'in Girit Adası açıklarından 5.2 büyüklüğünde, bugün ise Akdeniz'in Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.