Son depremler! En son nerede deprem oldu? ABD, Çorum ve Akdeniz'de deprem... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Genel Son depremler! En son nerede deprem oldu? ABD, Çorum ve Akdeniz'de deprem...

Son depremler! En son nerede oldu? , ve 'de deprem...

Son depremler! En son nerede deprem oldu? ABD, Çorum ve Akdeniz'de deprem...

Corona virüsü ile çetin bir mücadele veren dünya bir yandan da depremlerle sarsılıyor. Hem 'de hem de dünyada birçok meydana geliyor. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamada 'ın kuzeydoğusundaki Ridgecrest bölgesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Türkiye'de ise en son merkezli bir sarsıntı yaşandı. İşte son depremler...

Bir yandan corona virüsü pandemisi ile savaşan dünya diğer yandan doğal afetlere karşı da bir mücadele veriyor. Son olarak Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, kentinin 193 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ridgecrest bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi. Can kaybının olmadığı , Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.

ÇORUM 3.9 İLE SALLANDI

Ülkemizde de çeşitli sarsıntılar yaşanıyor. 'nden paylaşılan bilgilere göre 'un Celilkırı köyünde dün öğleden sonra 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşadı. Depremin derlinliği 7.3 km olarak ölçüldü.

AKDENİZ BEŞİK GİBİ

Bu arada ülkemizi çevreleyen denizlerden olan 'de de sık sık büyük/küçük birçok deprem meydana geliyor. Yine Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı verilerde dün öğle saatlerinde Akdeniz'in Girit Adası açıklarından 5.2 büyüklüğünde, bugün ise Akdeniz'in Gökova Körfezi'nde 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.

  1. 04.06.2020
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