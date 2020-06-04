18 yaş altı izin günleri! 18 yaş altı sokağa hangi günler çıkabilecek? İşte yanıtı... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
04 Haziran 2020, Perşembe
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Haberler Genel 18 yaş altı izin günleri! 18 yaş altı sokağa hangi günler çıkabilecek? İşte yanıtı...

altı izin günleri! 18 yaş altı sokağa hangi günler çıkabilecek? İşte yanıtı...

18 yaş altı izin günleri! 18 yaş altı sokağa hangi günler çıkabilecek? İşte yanıtı...

Corona virüsü (koronavirüs) ile mücadele tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve altı kişilerin sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Bu yaş grubundakilere haftanın bazı günleri belirli saatler aralığında izni veriliyor. 18 yaş altı gençler ve çocuklar normalleşme ile birlikte bu yasağın kalkıp kalkmadığını merak ediyordu ancak kısıtlama henüz kaldırılmadı. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma ne zaman ve hangi saatler arasında olacak? İşte yanıtı...

Tüm dünyayı tehdit eden corona virüsü salgını nedeniyle, ülkemizde de çeşitli önlemler alınıyor. Bu tedbirlerden olan 65 yaş üstü ve altı vatandaşların yasağı, 1 Haziran itibarıyla başlayan normalleşme döneminde de devam ediyor. Daha önce 20 yaş altı olan kısıtlama yeni düzenleme ile 18 yaş altı olarak revize edilmişti. Peki, 18 yaş altı izin günleri ve saatleri ne zaman?

18 YAŞ ALTI İZİN GÜNÜ

18 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. 18 yaş altı genç ve çocukların evlerinden yürüyüş mesafesinde uzak olmak, maske takmak ve sosyal mesafe kurallarına uymak koşuluyla çıkabilecekleri gün 5 Haziran Cuma olarak belirlendi. Gençler cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar.

Daha önce yayımlanan genelge ile sokağa çıkma kısıtlaması tabi olan çocuklar ve gençler; ihtiyaca göre bakıcı, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakım evlerine gidebilecek, veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilecek.

  1. 04.06.2020
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18 yaş altı izin günleri! 18 yaş altı sokağa hangi günler çıkabilecek? İşte yanıtı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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