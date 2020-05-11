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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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Giriş çıkış yasakları hangi illerde kalktı? Başkan 'dan Büyükşehir giriş çıkış yasakları hakkında açıklama!

Giriş çıkış yasakları hangi illerde kalktı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Büyükşehir giriş çıkış yasakları hakkında açıklama!

’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ediyor. Alınan önlemler kapsamında büyükşehirlere giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı. Bu yasak kademeli olarak kaldırılmaya devam ediyor. Konu hakkında Başkan ’dan açıklama geldi. Peki, giriş çıkış yasakları hangi illerde kalktı?

Başkan , bugün kabinesiyle bir araya geldi. Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunana Başkan Erdoğan büyükşehirlere giriş çıkış yasakları hakkında açıklama yaptı.

4 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ

Başkan Erdoğan, "Dün saat 11 ile 15 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımıza sokağa çıkma imkanı verdik. Bu vatandaşlarımızın kurallara uyarak görmekten memnun olduk. Cuma günü de 15-20 yaş grubu aynı imkandan yararlanacaktır. Herhangi bir olumsuzluk olmadığı sürece önümüzdeki haftalarda da uygulanacaktır. 16-17-18-19 Mayıs'ta yine sokağa çıkma kısıtlandırılması uygulanacaktır." dedi.

9 ŞEHRİN GİRİŞ ÇIKIŞ YASAKLARI SONA ERDİ

Başkan Erdoğan, "Geçtiğimiz hafta 7 ilimizdeki şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sonlandırmıştık. Bu haftada yaptığımız değerlendirmede 9 şehirimiz için daha şehirler arası giriş çıkış sınırlandırmasını sona erdirmeyi kararlaştırdık. Bunlar; , Diyarbakır, Mardin, , , Denizli, Kahramanmaraş, , illerimizdir." ifadelerini kullandı.

  1. 11.05.2020
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