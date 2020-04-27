Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
27 Nisan 2020, Pazartesi
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Son dakika haberi: geldi mi? 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Başkan açıkladı!

Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!

salgını ile mücadele kapsamında birçok önlem alındı. Alınan önlemlerden biri de sokağa çıkma yasakları oldu. Başkan kabinesi ile yaptığı toplantının ardından yeni hakkında yaptı. Peki, sokağa çıkma yasağı geldi mi? 1-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?

ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken, Başkan Erdoğan kabinesiyle yaptığı toplantı ardından açıklamalarda bulundu. Kritik açıklamalar yapan Başkan , 1-3 Mayıs tarihlerinde uygulanacağını açıkladı.

MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz. Marketler cuma günü saat 09.00 14.00 arasında açık olacak." ifadelerini kullandı.

  1. 27.04.2020
  2. Güncelleme: 27.04.2020 19:01
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