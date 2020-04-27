Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
Corona virüsü salgını ile mücadele kapsamında birçok önlem alındı. Alınan önlemlerden biri de sokağa çıkma yasakları oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabinesi ile yaptığı toplantının ardından yeni sokağa çıkma yasağı hakkında açıklama yaptı. Peki, sokağa çıkma yasağı geldi mi? 1-3 Mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?
Corona virüsü ülkemizde etkisini sürdürmeye devam ederken, Başkan Erdoğan kabinesiyle yaptığı toplantı ardından açıklamalarda bulundu. Kritik açıklamalar yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1-3 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.
MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "31 ilimizde 1 Mayıs gece 00.00'dan başlayıp 3 Mayıs gece 24'e kadar devam edecek sokağa çıkma sınırlandırmasına hassasiyetle riayet etmelerini istiyoruz. Marketler cuma günü saat 09.00 14.00 arasında açık olacak." ifadelerini kullandı.
- 27.04.2020
- Güncelleme: 27.04.2020 19:01
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- Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Son dakika haberi: Sokağa çıkma yasağı geldi mi? 1-3 mayıs sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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