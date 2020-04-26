1000 TL Sosyal yardım başvurusu e-Devlet nasıl yapılır? 1000 lira yardım kimler alabilir? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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1000 TL başvurusu e-Devlet nasıl yapılır? 1000 lira yardım kimler alabilir?

1000 TL Sosyal yardım başvurusu e-Devlet nasıl yapılır? 1000 lira yardım kimler alabilir?

Corona virüsü önlemleri kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaklaşık 2 buçuk milyon haneye sosyal yardımda bulunacak. Başkan 'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında gerçekleşecek olan sosyal yardımlar hakkında tüm detaylar açıklandı. Peki, 1000 TL başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları ne?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL sosyal yardımın 3. faz başvurularının başladığı duyurulmuştu.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

1000 TL başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru şartlarına uygun olan vatandaşların ödemeleri gerçekleştirilecek.

KİMLER 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI ALABİLİR?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır." denildi.

KİMLER 1000 TL SOSYAL DESTEK PARASI ALAMAZ?

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek. 5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak. 5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak. İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak. İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.

  1. 26.04.2020
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