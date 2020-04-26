Kim Milyoner Olmak İster'e Tarzan Jhonny Weissmuller sorusu damga vurdu! "Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?" - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
26 Nisan 2020, Pazar
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'e Jhonny Weissmuller sorusu damga vurdu! " Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 sahibidir?"

Kim Milyoner Olmak İster'e Tarzan Jhonny Weissmuller sorusu damga vurdu! "Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?"

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz bir şekilde ç"ekilen 'de yayınlandı. Büyük ilgi gören bölümde dikkat çeken ve merak toplayan sorulardan birisi de " Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 sahibidir?" sorusu oldu. İşte merak edilen sorusunun cevabı...

'nin en sevilen, en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması seyircisiz yeni bölümüyle yayınlandı. 'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. Yarışmada'' filmlerinde 12 kez başrol oynayan , Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 sahibidir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

SORU: Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller, Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?

A) Yüzme

B) Cirit atma

C) Sırıkla yüksek atlama

D) Artistik jimnastik

CEVAP: A

  1. 26.04.2020
  2. Güncelleme: 26.04.2020 13:45
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