Kim Milyoner Olmak İster'e Tarzan Jhonny Weissmuller sorusu damga vurdu! "Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?"
Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle seyircisiz bir şekilde ç"ekilen Kim Milyoner Olmak İster ATV'de yayınlandı. Büyük ilgi gören bölümde dikkat çeken ve merak toplayan sorulardan birisi de "Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?" sorusu oldu. İşte merak edilen Tarzan sorusunun cevabı...
ATV'nin en sevilen, en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster seyircisiz yeni bölümüyle yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. Yarışmada''Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller, Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.
SORU: Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller, Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
A) Yüzme
B) Cirit atma
C) Sırıkla yüksek atlama
D) Artistik jimnastik
CEVAP: A
- 26.04.2020
- Güncelleme: 26.04.2020 13:45
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Kim Milyoner Olmak İster'e Tarzan Jhonny Weissmuller sorusu damga vurdu! "Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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