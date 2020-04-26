ATV'nin en sevilen, en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster seyircisiz yeni bölümüyle yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi. Yarışmada''Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller, Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?'' sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

SORU: Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller, Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?

A) Yüzme

B) Cirit atma

C) Sırıkla yüksek atlama

D) Artistik jimnastik

CEVAP: A