Stephen Appiah yıllara meydan okuyor!
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Stephen Appiah gençlere taş çıkartıyor. Adeta yıllara meydan okuyan ve fit görüntüsüyle dikkat çeken 39 yaşındaki eski futbolcu, spor salonunda çalıştığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.
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