ESPN'in hazırladığı The last dance belgeseli Netflix'de büyük ilgi gördü. Michael Jordan'ın yaşamını anlatan belgesel bu pazar günü seyircisiyle buluşacak. Belgeselk 20 Nisan'da da ülkemizde Netflix üzerinden izlenebilir olacak belgesel hakkında sporseverler araştırma yapıyor. Netflix'in belgeseli ne zaman yayınlayacağı ve içeriği merak konusu oldu.

THE LAST DANCE'İN KONUSU NE?

Efsane yıldız basketbolcu Michael Jordan'ın yaşamını anlatan The Last Dance'in konusu hakkında Netflix, "1997-98 sezonundan yayınlanmamış görüntülerle dolu bu belgesel dizisi, Michael Jordan'ın kariyerinin ve 1990'lardaki Chicago Bulls'un eksiksiz bir öyküsünü anlatıyor." ifadelerini kullanıyor. The Last Dance'in yapımcılığını ESPN üstleniyor.

JORDAN'IN BELGESEL HAKKINDAKİ ÇEKİNCESİ NE?

Belgeselin yönetmeni Hehir ile görüşen Jordan "İnsanların bu görüntüleri gördüğünde neden bu kadar yoğun hisler taşıdığımı, yaptığım şeyleri neden yaptığımı, neden böyle davrandığımı ve söylediklerimin altında yatanları anlayabileceklerinden emin değilim" diyerek endişelerini belirtmiş.