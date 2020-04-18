ESPN'in hazırladığı The Last Dance belgeseli 20 Nisan'da Netflix'te yer alacak. Michael Jordan'ın hayatı anlatılacak... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Haberler Genel The Last Dance belgeseli ne zaman, nereden yayınlanacak?

'in hazırladığı belgeseli 'da Netflix'te yer alacak! 'ın hayatı anlatılacak...

ESPN'in hazırladığı The Last Dance belgeseli 20 Nisan'da Netflix'te yer alacak! Michael Jordan'ın hayatı anlatılacak...

Dünyaca ünlü spor platformu 'in hazırladığı belgeseline büyük ilgi! Netflix'te yayınlanacak olan belgesel hakkında hayranları ve sporseverler araştırma yapmaya başladı. Özellikle belgeselin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, The Last Dance ne zaman yayınlanacak? The Last Dance'in konusu ne?

'in hazırladığı belgeseli Netflix'de büyük ilgi gördü. 'ın yaşamını anlatan belgesel bu pazar günü seyircisiyle buluşacak. Belgeselk 'da da ülkemizde Netflix üzerinden izlenebilir olacak belgesel hakkında sporseverler araştırma yapıyor. Netflix'in belgeseli ne zaman yayınlayacağı ve içeriği merak konusu oldu.

THE LAST DANCE'İN KONUSU NE?

Efsane yıldız basketbolcu Michael Jordan'ın yaşamını anlatan The Last Dance'in konusu hakkında Netflix, "1997-98 sezonundan yayınlanmamış görüntülerle dolu bu belgesel dizisi, Michael Jordan'ın kariyerinin ve 1990'lardaki 'un eksiksiz bir öyküsünü anlatıyor." ifadelerini kullanıyor. The Last Dance'in yapımcılığını ESPN üstleniyor.

JORDAN'IN BELGESEL HAKKINDAKİ ÇEKİNCESİ NE?

Belgeselin yönetmeni Hehir ile görüşen Jordan "İnsanların bu görüntüleri gördüğünde neden bu kadar yoğun hisler taşıdığımı, yaptığım şeyleri neden yaptığımı, neden böyle davrandığımı ve söylediklerimin altında yatanları anlayabileceklerinden emin değilim" diyerek endişelerini belirtmiş.

  1. 18.04.2020
  2. Güncelleme: 18.04.2020 22:21
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