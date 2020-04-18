Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı kaç? ABD'de rekor ölüm sayısı... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
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Dünya genelinde vaka sayısı kaç? ABD'de rekor ölüm sayısı...

Dünya genelinde corona virüsü vaka sayısı kaç? ABD'de rekor ölüm sayısı...

salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ederken, vaka sayısı her gün artmaya devam ediyor. Dünya genelinde bilim insanları ve bulabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Amerika ve ülkeleri bu durumdan oldukça çok etkilenmiş durumda. Peki, dünya genelinde vaka sayısı kaç oldu?

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını hakkında "Worldometer" internet sitesi kaynaklı haberde, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle toplam 154 bin 311 kişi hayatını kaybettiği, vaka sayısının 2 milyon 300 bini aştığı ve virüse yakalanan 574 bin 386 kişi iyileştiği bilgisini baylaştı

AVRUPA'DA CORONA VİRÜSÜ SALGINI GİDEREK ARTIYOR

'da salgını birçok kişinin ölümüne sebep oldu. 'da Covid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 642 artarak 19 bin 323'e kadar yükseldi.

ABD CORONA VİRÜSÜNDE EN YÜKSEK SEVİYEDE

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında lisetenin ilk sırasında Amerika Birleşik Devletleri yer alıyor. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 35 bin 354 artışla 706 bin 779'a çıktı. yüzünden ölenlerin sayısı ise 3 bin 800 artarak 37 bin 86'ya ulaştı.

İNGİLTERE'DE ÖLÜ SAYISI 15 BİNİ GEÇTİ

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri de oldu. İngiltere'de ölenlerin sayısı son 24 saatte 888 artarak 15 bin 464 oldu. Corona virüsü salgınına en çok maruz kalan ülkelerden biri olan 'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi.

  1. 18.04.2020
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