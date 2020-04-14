Corona virüsü ve Çernobile yaklaşan yangının ardından bir çarpıcı haber de NASA'dan geldi. Nasa, dünyaya meteor çarpma ihtimali için yeni tarih verdi. Peki, Meteorlar dünyaya çarpacak mı? Nasa'nın açıkladığı tarih ne? İşte, NASA’nın yaptığı açıklamalar ve detaylı bilgiler
NASA'dan dünyaya meteor çarpma ihtimaline karşı yeni bilgiler geldi. 15 Nisan çarşamba günü iki adet meteorun dünya yörüngesine gireceğini iddia eden NASA, 29 ve 89 metre genişliğinde olan bu iki astroid'in yörüngeye girmeden atmosferde kaybolacağını açıkladı. Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük konu hakkında açıklamalarda bulundu. Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, "Merak edilecek bir şey yok. Yapılan hesaplar gösterdi ki bunun Dünya'ya çarpma olasılığı yok. Sadece yakınından geçecek" ifadesinde bulundu.
TEHLİKELİ ASTROİDLERDEN
NASA yaptığı açıklamada 2020 GH2 ve 2020 FX3 olarak duyurulan iki asteroidin dünyaya çarpması halinde tehlikeli olacağını duyurdu. 2020 GH2 olarak kodlanan göktaşının 29 metre, 2020 FX3 olarak kodlanan göktaşının ise 89 metre genişliğinin bulunduğu açıklandı. Bu iki astroidin düşmesi hâlinde bir kasaba büyüklüğündeki alanı yok edebileceği belirtiliyor.
- 14.04.2020
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Açıklandı! Dünyaya meteor çarpacak mı? İşte Nasa'nın meteor çarpması için verdiği yeni tarih... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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