İstanbullu Gelin 85. yeni bölümde Garip’in ölümü herkesi yıkıyor!
17 Mayıs 2019, Cuma
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85. yeni bölümde Garip’in ölümü herkesi yıkıyor!

İstanbullu Gelin 85. yeni bölümde Garip’in ölümü herkesi yıkıyor!

Cuma akşamlarının sevilen dizisi bu akşam Star TV’de izlenecek. Konusu ve oyuncularıyla uzun zamandır takip edilen İstanbullu Gelin dizisi bu sezon final yapmaya hazırlanıyor. İstanbullu Gelin’in yayınlanan 85.yeni bölüm fragmanında Garip’in ölümü ve herkesin kahroluşu hafızalara kazındı.

'de Garip'in ölümüyle sarsılan ve bir türlü kabullenemeyen Esma Hanım'ı zor günler beklemektedir. İstanbullu Gelin yeni bölümde Esma, Garip'in hayaliyle yaşamaya başlarken tüm konaktakileri de etkileyen yeni bir süreç başlayacaktır. İşte İstanbullu Gelin 85.bölümde yaşanacaklar… ?

İSTANBULLU GELİN 85. BÖLÜM FRAGMANI



Garip'in ölümünü kabullenmek, Esma için kolay olmaz!

Garip'in ölümünü kabullenmek Esma için kolay olmaz. Esma'nın Garip'in hayaliyle birlikte yaşamaya başlaması ise konakta farklı bir dönemi başlatır. Adem ve Güneş ise evlat edinmeye karar verirler. Bunun için ise ilişkilerinde atmaları gereken bir adım vardır. Süreyya'nın Yaz için yaptığı çalışmayı Mert hazırladığı albümde kullanmak ister. Stüdyoya giren Süreyya her şeye rağmen enerjisini yüksek tutmaya çalışmaktadır. Garip'in ölümüyle Boran'lar için farklı bir süreç başlar. Esma'nın hastalığının iyice ağırlaşması onu akıl almaz bir sonuca götürecektir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Esma'nın kararı ailede büyük şaşkınlık yaratırken, Garip'in bu karara tepkisi Esma için beklenmedik olur. Boranlar, Esma'yı konağa geri döndürmek için Senem'i harekete geçirirler. Adem, Güneş'i kaybetmemek adına hayati kararlar almaktadır. Dilara'nın da Güneş'e adım atmasıyla artık dengeler değişir. Herkesin bir arada olduğu "Anneler Günü" tüm Boranlar için unutulmaz bir gün olacaktır.

  1. 17.05.2019
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