Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 14 Mart Perşembe 

Meteorolji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre 14 Mart 2019 Perşembe günü için hava durumu tahminlerini paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak'ın doğusu ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.





HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KAR ERİMELERİ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI : Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esecek rüzgar nedeniyle Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az, zamanla çok bulutlu; gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde hafif olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin gece saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Karabük ile gece saatlerinde hafif olmak üzere Sinop dışında bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Bayburt çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇORUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

MUŞ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde açıkları ile gece saatlerinde geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, akşam saatlerinde geneli ile gece saatlerinde güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in doğusu ile gece saatlerinde geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı batı ve kuzeybatıdan 7 (60 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı güneybatıdan 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, öğle saatlerinden sonra yer yer 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



Yağış İstanbul'u terk ediyor. Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava 14 Mart Perşembe günü etkisini yitiriyor. Perşembe günü İstanbul'da yağmur beklenmiyor. İstanbul'da 14 Mart Perşembe günü çok bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor.