Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 14 Mart Perşembe
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Mart Perşembe günü için hava durumu uyarısı yaptı. Hava durumuna ilişkin güncel tahminleri internet sitesinden açıkladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; 14 Mart Perşembe günü ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. "Bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da bugün hava nasıl? Ankara'da bugün hava nasıl?" sorularının yanıtı ise tüm ayrıntılarıyla haberimizde... İşte 14 Mart 2019 Perşembe hava durumu tahminler...
Meteorolji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre 14 Mart 2019 Perşembe günü için hava durumu tahminlerini paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyonkarahisar, Rize, Artvin ve Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak'ın doğusu ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KAR ERİMELERİ VE ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI : Güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-70 Km/Saat) şeklinde esecek rüzgar nedeniyle Muş çevreleri başta olmak üzere Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kar erimeleri ve çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az, zamanla çok bulutlu; gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Afyonkarahisar çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinde hafif olmak üzere bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin gece saatlerinde hafif olmak üzere yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Karabük ile gece saatlerinde hafif olmak üzere Sinop dışında bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin hafif yağmurlu, Bayburt çevrelerinin hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇORUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yağmur ve sağanak, doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur, Şırnak'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde (2000 m ve üzeri) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri yer yer kar yağışlı
KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
MUŞ °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
VAN °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ile gece saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusu yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 6 (50 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, batısı kuzeydoğudan, akşam saatlerinde batısı güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısı yer yer 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısı yağmur ve sağanak yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), sabah saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde açıkları ile gece saatlerinde geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, akşam saatlerinde geneli ile gece saatlerinde güneyi güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), yer yer 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, güneyi yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in doğusu ile gece saatlerinde geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren batısı batı ve kuzeybatıdan 7 (60 km/sa), Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı güneybatıdan 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Batı Akdeniz'in batısı yer yer 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan, gece saatlerinde kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, öğle saatlerinden sonra yer yer 1,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
Yağış İstanbul'u terk ediyor. Pazartesi gününden itibaren İstanbul'da etkisini gösteren yağışlı hava 14 Mart Perşembe günü etkisini yitiriyor. Perşembe günü İstanbul'da yağmur beklenmiyor. İstanbul'da 14 Mart Perşembe günü çok bulutlu bir gün olacağı tahmin ediliyor.
- 14.03.2019
- Güncelleme: 14.03.2019 08:04
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Toplam 1
Yorum
cascan Karius kendine bakmayanlar takımından.Ama parası ödenmemişse buda yönetimin suçu.Bu kaçıncı.Men mi olmak istiyorlar.Çözsünler artık.
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Selattin Gelirler sponsor yayıncı tüm kazanımlar nerede kimlerin boyu uzadı Şenol konuşursam başka yerde dolaşırlar dedi yukardan birileri el atmalı
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Yorum
yasar Uğurcan kadar yetenekli, hak ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 14 Mart Perşembe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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