Sen Anlat Karadeniz 44. bölümde Tahir büyük gerçekle yüzleşiyor!
12 Mart 2019, Salı
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44. bölümde Tahir büyük gerçekle yüzleşiyor!

Sen Anlat Karadeniz 44. bölümde Tahir büyük gerçekle yüzleşiyor!

ATV’nin fenomen dizisi yarın akşam ekrana gelecek. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen Sen Anlat Karadeniz’de Vedat’ın ölümü izleyicileri şoke etti. Diğer yandan Sen Anlat Karadeniz’in yeni bölümünde Tahir’in yaşadığı şok hafızalara kazınacak.

Çarşamba akşamlarının heyecanla izlenen dizisi 'de gerilim dolu sahneler yaşanacak. Ölen Vedat'ın mezarını kazarak gömen Tahir'in hikayesi bitmedi, yeniden başlıyor. Sen Anlat Karadeniz'de intikam hırsıyla yanıp tutuşan Tahir bu kez neler yapacak?

SEN ANLAT KARADENİZ 44. BÖLÜM FRAGMANI

Sen Anlat Karadeniz 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir büyük kararın eşiğine geliyor

Tahir içinde büyüdüğü ailenin gerçek ailesi olmadığını öğrenince olayların seyri değişecek. Anne babasının katili Fikret'le yüzleşen Tahir için esas katil artık bu günaha ortak olan Saniye olacaktır. Elindeki kozlarla Vedat'ı köşeye sıkıştıran Fikret, Tahir'in aklanmasını sağlar. Tahir ve Nefes konağa geri dönerken Vedat için yenilgiyi kabul etmek imkansızdır. Fikret, Tahir'i korumak için öz oğlu Vedat'ı öldürür. Vedat'ın mezarını kazan Tahir onunla birlikte tüm günahları da toprağa gömerken yeni bir başlangıca merhaba diyecektir.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sen Anlat Karadeniz son bölümde veda belasından kurtulmak zordu. Vedat, Nefes'i ve Yiğit'i kaçırdı. Nefes'e eski günlerini yaşatmak isteyen Vedat, beklemediği bir direnişle karşılaştı. Tahir'in babasının Deli Tahir olduğu haberi Kaleli Konak'a bomba gibi düşerken, Saniye evlatlarına hesap vermek zorunda kaldı. Tahir, Yiğit'in yardımıyla Nefes'i kurtarmayı başardı. Hayalini kurdukları mutluluğa sonunda kavuşan üçlü yeni bir hayata adım atmaya hazırken, Tahir'in geçmişinden gelen sır bu mutluluğa gölge düşürdü.

  1. 12.03.2019
  2. Güncelleme: 12.03.2019 16:20
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