Bakan Bak, milli atletleri kabul etti

Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'tan oluşan dünya üçüncüsü milli takım, TAF Başkanı Fatih Çintimar, genel sekreter Fahrettin Yıldız ve asbaşkan Yasin Taş'la beraber Bakan Bak ile bir araya geldi. Görüşmede Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonayla ilgili bilgi aldıktan sonra üç sporcuya da ayrı ayrı sorular sorup başarılarının devamını diledi.

Kariyerinde ayrıca 18 yaş altı grubunda dünya ikinciliği bulunan Meryem Bekmez ise Çin'den getirdiği turnuva maskotunu Bakan Bak'a hediye etti.