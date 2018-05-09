Bakan Bak, milli atletleri kabul etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, IAAF Yürüyüş Dünya Kupası'nda 3. olarak Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandıran 20 Yaş Altı Kadın Yürüyüş Milli Takımı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'tan oluşan dünya üçüncüsü milli takım, TAF Başkanı Fatih Çintimar, genel sekreter Fahrettin Yıldız ve asbaşkan Yasin Taş'la beraber Bakan Bak ile bir araya geldi. Görüşmede Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da yer aldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyonayla ilgili bilgi aldıktan sonra üç sporcuya da ayrı ayrı sorular sorup başarılarının devamını diledi.
Kariyerinde ayrıca 18 yaş altı grubunda dünya ikinciliği bulunan Meryem Bekmez ise Çin'den getirdiği turnuva maskotunu Bakan Bak'a hediye etti.
- 9.5.2018 10:27
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Galatasaray Ahmet Musa'yı kiralıyor!
Toplam 1
Yorum
10ur İyi bir forvet şart. Gomis, ŞL de başımızı ağrıtır. çok kaçırıyor ve her hamlesiyle bilinen bir topçu. Eren desen zaten yok ve hiç olmadı..
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Novak,: "Ağır bir kayıp oldu"
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Mesela deduk Adamdan şikayet edip duruyorsunuz mevkisinde beklentileri karşılamıyor diye. Kendini gösterdi işte, madem forvet olarak oynatın.
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Rodrigues'e son talip Lazio!
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kaya Ne 15i en az 25 miyon euro isteyin alan olmazsa bir yıl daha kalsın şampiyonlar liginde başarılı olursa zaten 30 eder.
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