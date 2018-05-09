Bakan Bak, milli atletleri kabul etti – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bakan Bak, milli atletleri kabul etti

    Bakan Bak, milli atletleri kabul etti

    Gençlik ve Spor Bakanı , IAAF Yürüyüş 'nda 3. olarak Türkiye'ye bu alandaki ilk madalyasını kazandıran 20 Yaş Altı Kadın Yürüyüş Milli Takımı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul etti.

    Türkiye Atletizm Federasyonundan (TAF) yapılan açıklamaya göre Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'tan oluşan dünya üçüncüsü milli takım, TAF Başkanı Fatih Çintimar, genel sekreter Fahrettin Yıldız ve asbaşkan Yasin Taş'la beraber Bakan Bak ile bir araya geldi. Görüşmede Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan da yer aldı.

    Gençlik ve Spor Bakanı , şampiyonayla ilgili bilgi aldıktan sonra üç sporcuya da ayrı ayrı sorular sorup başarılarının devamını diledi.

    Kariyerinde ayrıca 18 yaş altı grubunda dünya ikinciliği bulunan Meryem Bekmez ise Çin'den getirdiği turnuva maskotunu Bakan Bak'a hediye etti.

    1. 9.5.2018 10:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bakan Bak, milli atletleri kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN