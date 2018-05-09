Şampiyonlar Meclis'te! – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Şampiyonlar Meclis'te!

    Şampiyonlar Meclis'te!

    , ’nda 13 madalya kazanan güreşçilerimizi kabul etti. Erdoğan, milli sporcularımızı tebrik edip başarılarının devamını diledi

    , 'nda madalya kazanan milli güreşçileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul etti. Kabulde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da yer aldı. Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 altın ve 8 bronz olmak üzere 13 madalya kazanan güreşçilerimiz, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

    AYAKTA ALKIŞLANDILAR
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, dereceye giren milli güreşçilerle bir araya geldi. Milli sporcular, takım olarak kazandıkları 3.'lük kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan milli güreşçileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Meclisteki buluşmada başarılı sporcularımız ayakta alkışlandı.

    KADIN GÜREŞÇİLERDEN HEDİYE
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 altın ve 3 bronz madalyayla en başarılı şampiyonayı geçiren kadın güreşçilerimizle hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'yi 76 kiloda temsil eden ve üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kupa takdim etti.
    1. 9.5.2018
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