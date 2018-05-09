Şampiyonlar Meclis'te!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 13 madalya kazanan güreşçilerimizi kabul etti. Erdoğan, milli sporcularımızı tebrik edip başarılarının devamını diledi
AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmanın ardından, dereceye giren milli güreşçilerle bir araya geldi. Milli sporcular, takım olarak kazandıkları 3.'lük kupasıyla hatıra fotoğrafı çektirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan milli güreşçileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Meclisteki buluşmada başarılı sporcularımız ayakta alkışlandı.
KADIN GÜREŞÇİLERDEN HEDİYE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 altın ve 3 bronz madalyayla en başarılı şampiyonayı geçiren kadın güreşçilerimizle hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye'yi 76 kiloda temsil eden ve üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kupa takdim etti.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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