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Haberler Gençlerbirliği Gençler’de seçim bugün

Gençler’de seçim bugün

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Gençlerbirliği'nin seçimli genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak genel kurul, saat 10.00'da başlayacak. Başkent ekibinde 17 Ocak'taki seçimde başkanlığa seçilen Arda Çakmak yeniden aday olurken, diğer başkan adayı Ali Osman Avşar ise adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Gençler’de seçim bugün
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Gençlerbirliği'nin seçimli genel kurulu bugün gerçekleştirilecek. Kocatepe Kültür Merkezi'nde çoğunluk aranmaksızın yapılacak genel kurul, saat 10.00'da başlayacak. Başkent ekibinde 17 Ocak'taki seçimde başkanlığa seçilen Arda Çakmak yeniden aday olurken, diğer başkan adayı Ali Osman Avşar ise adaylıktan çekildiğini açıkladı.
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