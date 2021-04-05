Gençler şahlandı!

Kadıköy'de F.Bahçe'yi yenen G.Birliği, K.Paşa galibiyetini de ligin flaş ekiplerinden Alanya karşısında perçinledi. 8'de Johansson'la öne geçen kırmızı-siyahlılar, 37'de Berkan'ın golüne engel olamadı. İkinci yarıda Akdeniz ekibinin ataklarını savuşturan başkent ekibi, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen Stancu'nun 82'de sahne almasıyla güçlü rakibini devirdi. Gençler 3'te 3 yaparken, Alanya üst üste 2. yenilgisini aldı ve evinde bu sezon 3. mağlubiyetini yaşadı.

ÇOK ÖZEL BİR GOL

G.Birliği'nin galibiyet golünü atan Stancu, attığı golden sonra duygusal anlar yaşadı. Rumen golcü, "2-3 ay sakat olduktan sonra dönüp galibiyet golünü atmak benim için çok özel bir durum. Bir forvet sahaya girerken her zaman gol atmayı düşünür, ben de bunu düşünüyordum ve başardım" değerlendirmesini yaptı.