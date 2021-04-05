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Gençler şahlandı!

galibiyetiyle kurtuluş ateşini yakan G.Birliği, K.Paşa’dan sonra Alanya’da ’nun golüyle kazandı. Ligde kalma yolunda umutlandı.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 20:24 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2021 Pazartesi 06:50
Gençler şahlandı!

Kadıköy'de 'yi yenen G.Birliği, K.Paşa galibiyetini de ligin flaş ekiplerinden Alanya karşısında perçinledi. 8'de 'la öne geçen kırmızı-siyahlılar, 37'de 'ın golüne engel olamadı. İkinci yarıda ekibinin ataklarını savuşturan başkent ekibi, uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen 'nun 82'de sahne almasıyla güçlü rakibini devirdi. Gençler 3'te 3 yaparken, Alanya üst üste 2. yenilgisini aldı ve evinde bu sezon 3. mağlubiyetini yaşadı.

ÇOK ÖZEL BİR GOL
G.Birliği'nin galibiyet golünü atan Stancu, attığı golden sonra duygusal anlar yaşadı. Rumen golcü, "2-3 ay sakat olduktan sonra dönüp galibiyet golünü atmak benim için çok özel bir durum. Bir forvet sahaya girerken her zaman gol atmayı düşünür, ben de bunu düşünüyordum ve başardım" değerlendirmesini yaptı.

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