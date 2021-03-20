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Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı CANLI

'in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. 'yi deplasmanda devirerek kümede kalma yolunda umutlanan Başkent ekibi, Kasımpaşa'yı da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Lacivert-beyazlılar da zorlu maçtan üç puanla ayrılıp alt sıralardan kurtulmanın hesaplarını yapıyor.

Gençlerbirliği Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2021 Cumartesi 13:25
Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı CANLI

'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele, alt sıraları oldukça yakından ilgilendiriyor.


GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, , , , , , , , , ,

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, , , , Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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