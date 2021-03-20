Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Gençlerbirliği ile Kasımpaşa kozlarını paylaşıyor. Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan mücadele, alt sıraları oldukça yakından ilgilendiriyor.





GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Candeias, Murat, Ayite, Sandro

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Hadadi, Drinkwater, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Yusuf, Thelin

GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı saat 13:30'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.