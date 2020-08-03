Son dakika: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu!
Son dakika haberi... Son olarak Hamza Hamzaoğlu ile çalışan Gençlerbirliği, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına Mert Nobre'nin getirildiğini duyurdu.
Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları terleten ve futbolculuk kariyerinde son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Nobre, Ankara ekibinin başına getirildi.
Kırmızı siyahlı kulüp, yaptığı videolu paylaşımda konu ile ilgili, "Hikaye yeniden başlıyor! Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre! Hoşgeldin!" dedi.
- 03.08.2020
- Güncelleme: 03.08.2020 16:48
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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