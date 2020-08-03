Son dakika: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu!

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları terleten ve futbolculuk kariyerinde son olarak Gençlerbirliği'nde forma giyen Mert Nobre, Ankara ekibinin başına getirildi.

Kırmızı siyahlı kulüp, yaptığı videolu paylaşımda konu ile ilgili, "Hikaye yeniden başlıyor! Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre! Hoşgeldin!" dedi.