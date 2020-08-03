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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Haberler Gençlerbirliği Mert Nobre Süper Lig ekibinin başına getirildi!

Son dakika: 'nin yeni teknik direktörü oldu!

Son dakika: Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu!

Son dakika haberi... Son olarak Hamza Hamzaoğlu ile çalışan , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada takımın başına 'nin getirildiğini duyurdu.

Daha önce Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları terleten ve futbolculuk kariyerinde son olarak 'nde forma giyen , Ankara ekibinin başına getirildi.

Kırmızı siyahlı kulüp, yaptığı videolu paylaşımda konu ile ilgili, "Hikaye yeniden başlıyor! Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre! Hoşgeldin!" dedi.

  1. 03.08.2020
  2. Güncelleme: 03.08.2020 16:48
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