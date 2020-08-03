TFF 2020-2021 sezonu harcama limitlerini ne zaman açıklayacak? İşte Nihat Özdemir'in açıklaması...
Süper Lig ekiplerinin transfer stratejilerini belirleyebilmeleri için TFF'nin takım harcama limitlerini açıklaması gerekiyor. Peki, 2020-2021 sezonu harcama limitlerini ne zaman açıklayacak?
Süper Lig kulüplerinin transfer dönemi için beklediği kararın açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitlerini açıklayacağı tarih belli oldu.
Nihat Özdemir'in açıklamalarına göre TFF, 4 Ağustos tarihinde kulüplerin harcama limitlerini duyuracak.
HARCAMA LİMİTİ AŞILIRSA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?
Yüzde 5'e kadar aşılırsa: İhtar
Yüzde 6-10 aşılırsa: Kadro sınırlaması
Yüzde 11-15 aşılırsa: Transfer yasağı
Yüzde 16-20 aşılırsa: 1 puan silme cezası ve transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
Yüzde 21-25 aşılırsa: 2 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması
Yüzde 26 ve üstü aşılırsa: 3 puan silme cezası, buna ek olarak transfer yasağı, kadro sınırlaması ve para cezası yaptırımlarından biri veya birkaçının uygulanması.
- 03.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
TFF 2020-2021 sezonu harcama limitlerini ne zaman açıklayacak? İşte Nihat Özdemir'in açıklaması... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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