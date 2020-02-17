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17 Şubat 2020, Pazartesi
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Gençler şov

Gençler şov

G.Birliği, 7 maçtır yenilmeyen, kupada olan ligin flaş ekibi ’yı, deplasmanda Rumen golcüsü Bogdan Stancu’yla devirdi.

'de haftanın sürprizlerinden birisi de 'da gerçekleşti. Ligde şampiyonluk yarışı yapan ve hafta içinde kupada G.saray'ı eleyip yarı finale yükselen Alanya, sahasında 'ne kaybetti. İlk yarıda turuncu-yeşillilerde Fernandes, Kaan, Cisse, Başkent ekibinde ise Candeias net fırsatları değerlendiremedi.

KALECİLER DEVLEŞTİ

İkinci yarıda iki takımın kalecisi de kalesinde devleşti. Alanya'da Cisse, Gençler'de Sio kaleciyi geçemedi. 76'da Nordfeldt'in uzun topunu alan Sio, soldan ceza sahasına girdi ve Stancu'yu golle buluşturdu. 82'de Cisse yine kaleciye takıldı ve kırmızı-siyahlılar, Alanya deplasmanından 3 puanla ayrılmayı başardı.

MEŞALELİ KARŞILAMA

Alanya taraftarı, kupada G.Saray'ı eleyip olan takımını meşalelerle karşıladı. Binlerce turuncu-yeşilli taraftar, meşaleler yakarak takımlarına destek oldu.

"BAHANEMİZ YOK"

Alanya Teknik Direktörü Erol Bulut, fırsatları değerlendiremeyen takımına sitem etti. Bulut, "Yorgunluktan bahsetmeyeceğim. Öyle bir bahanemiz yok. Yeterince pozisyon bulduk. Hatalarımızdan ders alacağız" dedi.

"İYİ ANALİZ ETTİK"

Gençlerbirliği hocası , 'u iyi analiz ettiklerini vurguladı. Tecrübeli hoca, "Rakibi izledik ve analiz ettik ekip olarak. Oyuncularla da paylaştık. Oyuncularım bunu sahaya yansıttı" değerlendirmesinde bulundu.

STANCU GOLLE DÖNDÜ

G.Birliği'nin Rumen santrforu Stancu, 4 maçlık sakatlığı sonrası golle döndü. Alanya'da galibiyeti getiren Stancu, son 7 maçta 9, toplamda 12. golünü attı. Yıldız forvet, "Gollerimin devamı gelecek" diye konuştu.

  1. 17.2.2020
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