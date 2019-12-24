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24 Aralık 2019, Salı
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Gençler’de Stancu şoku!

Gençler’de Stancu şoku!

'nde 27 Aralık Cuma günü ile oynanacak 17. hafta mücadelesi öncesi Stancu üzüntüsü yaşanıyor.

11 golle krallıkta zirvede yer alan ve en formda dönemlerinden birini yaşayan Rumen santrfor, maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Kırmızı-siyahlılarda ayrıca Baiano ve Berat da cezalı.
  1. 24.12.2019
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