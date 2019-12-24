Gençler’de Stancu şoku!
Gençlerbirliği'nde 27 Aralık Cuma günü Beşiktaş ile oynanacak Süper Lig 17. hafta mücadelesi öncesi Stancu üzüntüsü yaşanıyor.
- 24.12.2019
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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Ali Koç hakemi beğendiyse yanlış olmuştur
Toplam 1
Yorum
md Yerli hakemler derbi maçlarında çoğunlukla bjk nin alehine karar vermekteler.Çözüm derbilerde YABANCI hakem talep etmemiz
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Halkbank avantajlı: 3-0
Toplam 1
Yorum
Taylan arhavi ilk sette hiç direnç gösteremedi . 2. maçta durum çokta farklı olmayacak gibi
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Galatasaray'da ilginç Selçuk İnan detayı
Toplam 1
Yorum
Kamil Selçuk gibi vasat oyuncuyu hala neden takımda tutup oynatıyor analyamadık
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