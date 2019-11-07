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07 Kasım 2019, Perşembe
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'nde maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları

, 'in 11. haftasında İstikbal Mobilya ile 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör yönetimindeki idmanda taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Antrenmanın ısınmanın ardından dar alanda top kapma oyunuyla sürdüğü ifade edildi. Yaklaşık doksan dakika süren antrenmanın taktik çalışma ve gol oyunuyla sona erdiği kaydedildi.

hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

  1. 07.11.2019
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