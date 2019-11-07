Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 11. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki idmanda taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.
Antrenmanın ısınmanın ardından dar alanda top kapma oyunuyla sürdüğü ifade edildi. Yaklaşık doksan dakika süren antrenmanın taktik çalışma ve gol oyunuyla sona erdiği kaydedildi.
Gençlerbirliği hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
- 07.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Gençlerbirliği'nde Kayserispor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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