Fatih Terim kameramanın üzerine yürüdü! Çok konuşulacak detay... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Haberler Galeri Fatih Terim kameramanın üzerine yürüdü! Çok konuşulacak detay...

Fatih Terim kameramanın üzerine yürüdü! Çok konuşulacak detay...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid'in attığı 3. golden sonra yayıncı kuruluş kameramanıyla tartıştı. Terim'in kameramanın üzerine yürüdüğü anlar yayıncı kuruluşun pilot kamerasına yansıdı. Terim daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Schalke maçında kameramanla tartışmış, bu tartışma Avrupa basınında büyük yankı bulmuştu. Bu tartışmayla ilgili de çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...
7 Kasım 2019 Perşembe 11:38 Güncelleme: 07.11.2019 12:02
Fatih Terim kameramanın üzerine yürüdü! Çok konuşulacak detay...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-0 kaybedilen Real Madrid maçında zaman zaman gergin anlar yaşadı.

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Fatih Terim kameramanın üzerine yürüdü! Çok konuşulacak detay...

Deneyimli teknik adam özellikle Real Madrid'in 3. golünden sonra sinirlerine hakim olamadı.

Fatih Terim kameramanın üzerine yürüdü! Çok konuşulacak detay...

Henüz 14. dakikada 3-0 geriye düşmeyi kabullenemeyen Fatih Terim, Sergio Ramos'un golünden sonra yedek kulübesinin yanındaki kameramanla tartıştı.

Fatih Terim kameramanın üzerine yürüdü! Çok konuşulacak detay...

Terim, yayıncı kuruluş kameramanını önce sözlü olarak uyardı.

Fatih Terim kameramanın üzerine yürüdü! Çok konuşulacak detay...

İspanyol kameramanın cevap vermesi üzerine daha fazla sinirlenen Terim, bu kez hışımla üzerine yürüdü.

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