Fatih Terim kameramanın üzerine yürüdü! Çok konuşulacak detay...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid'in attığı 3. golden sonra yayıncı kuruluş kameramanıyla tartıştı. Terim'in kameramanın üzerine yürüdüğü anlar yayıncı kuruluşun pilot kamerasına yansıdı. Terim daha önce de Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Schalke maçında kameramanla tartışmış, bu tartışma Avrupa basınında büyük yankı bulmuştu. Bu tartışmayla ilgili de çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

7 Kasım 2019 Perşembe 11:38 Güncelleme: 07.11.2019 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





