Real Madrid maçı sonrası Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid'e konuk olan Galatasaray hiç beklemediği bir skor aldı. Sarı Kırmızılı ekip, İspanyol devine 6-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Grubun diğer maçında PSG, Club Brugge'u 1-0'la geçti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi. Tarihi yenilgi sonrasında Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. Tecrübeli teknik direktör yıldız ismin biletini kesti.

7 Kasım 2019 Perşembe 08:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





