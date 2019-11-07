Real Madrid maçı sonrası Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Kasım 2019, Perşembe
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Real Madrid maçı sonrası Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Madrid'e konuk olan Galatasaray hiç beklemediği bir skor aldı. Sarı Kırmızılı ekip, İspanyol devine 6-0 mağlup oldu ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Grubun diğer maçında PSG, Club Brugge'u 1-0'la geçti ve bir üst tura çıkmayı garantiledi. Tarihi yenilgi sonrasında Fatih Terim'den flaş bir karar geldi. Tecrübeli teknik direktör yıldız ismin biletini kesti.
7 Kasım 2019 Perşembe 08:29
Real Madrid maçı sonrası Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Real Madrid ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 6-0'lık skorla yenik ayrıldı.

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Real Madrid maçı sonrası Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti

Galatasaray, grupta dördüncü maçın sonunda da golle tanışamadı.

Real Madrid maçı sonrası Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti

Galatasaray, İstanbul'daki ilk maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Real Madrid maçı sonrası Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid karşısında Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Andone ilk 11'ini sahaya sürdü.

Real Madrid maçı sonrası Fatih Terim yıldız futbolcunun biletini kesti

A Grubu'nda İstanbul'da 22 Ekim'de oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı maça göre kadrosunda iki futbolcusunu değiştiren Terim, Donk ve Belhanda'yı yedeğe alarak yerlerine Lemina ve Feghouli'yi ilk 11'de kullandı.

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