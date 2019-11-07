Spor yazarları Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi
Sarı-kırmızılılar için böyle bir Madrid deplasmanında beraber hareket etme ve oyun pratiği sezon başından beri hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yetersizdi. Sarı-kırmızılılar, kazanmak üzerine de her maça farklı farklı oyun planı ve taktiksel esnekliği olmamasının sıkıntısını bu maçta bir kez daha yaşadı.
Galatasaray savunma yapacaksa takım halinde kendi yarı alanında gol yememek üzerine değil kalesinden belirli bir metrajda, takım bütünlüğüyle hareket ederek hücum savunması yapmalı. Güncellenen futbol anlayışındaki savunma çeşitliliği Avrupa'daki birçok kulüpte bu savunma kurgusunun üzerine inşaa ediliyor.
O maçlardaki son vuruşların rakipler tarafından istenen seviyede olmaması bu karşılaşmadaki vuruş becerisinin beklenen seviyeye çıkmasıyla böyle bir farklı skor ortaya çıktı. Fatih Terim, plansız üzerine değil aynı zamanda hep dile getirdiği bazı oyunculara mesaj vererek, oynatmayacağını dile getirdi.