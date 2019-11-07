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07 Kasım 2019, Perşembe
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Spor yazarları Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda 6-0 mağlup oldu ve son 16 turu şansını yitirdi. Oynanan futbol ve skor sonrası tribünlerdeki Galatasaray taraftarı, "Sabrımız taşıyor, adam gibi oynayın" tezahüratını yaptı. Spor yazarları da Galatasaray'ın aldığı tarihi yenilgi sonrasında değerlendirmelerde bulundu.
7 Kasım 2019 Perşembe 08:07
Spor yazarları Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

REHA KAPSAL- PLAN, DUYGU VE TUTKU

Galatasaray, ilk 13 dakikada 3 gol yiyerek maçın gidişatının ne olacağını olumsuz bir şekilde göstermiş oldu.

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Spor yazarları Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

Sarı-kırmızılılar için böyle bir Madrid deplasmanında beraber hareket etme ve oyun pratiği sezon başından beri hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde yetersizdi. Sarı-kırmızılılar, kazanmak üzerine de her maça farklı farklı oyun planı ve taktiksel esnekliği olmamasının sıkıntısını bu maçta bir kez daha yaşadı.

Spor yazarları Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray savunma yapacaksa takım halinde kendi yarı alanında gol yememek üzerine değil kalesinden belirli bir metrajda, takım bütünlüğüyle hareket ederek hücum savunması yapmalı. Güncellenen futbol anlayışındaki savunma çeşitliliği Avrupa'daki birçok kulüpte bu savunma kurgusunun üzerine inşaa ediliyor.

Spor yazarları Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

Son iki Şampiyonlar Ligi maçında iki gol yemişti Galatasaray ama rakiplerine çok pozisyon vermişti.

Spor yazarları Real Madrid - Galatasaray maçını değerlendirdi

O maçlardaki son vuruşların rakipler tarafından istenen seviyede olmaması bu karşılaşmadaki vuruş becerisinin beklenen seviyeye çıkmasıyla böyle bir farklı skor ortaya çıktı. Fatih Terim, plansız üzerine değil aynı zamanda hep dile getirdiği bazı oyunculara mesaj vererek, oynatmayacağını dile getirdi.

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